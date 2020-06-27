Пограничники задержали мигрантов, которые планировали незаконно пересечь границу РФ

Граждане, родиной которых являются Ближний Восток, Африка и Южная Азия, не оставляют попыток попасть на территорию стран Европейского союза через Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

За последнюю неделю сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержали троих граждан, которые намеревались нарушить закон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 22 июня, сотрудники управления недалеко от Ивангорода остановили двоих иностранцев — 1991 и 1998 года рождения. Примечательно, что у одного из граждан был обнаружен чужой паспорт. В ходе беседы, граждане сознались, что намеренно шли на незаконное пересечение границы России. Обоих граждан привлекли к административной ответственности, согласно закону. Теперь им предстоит выплатить штраф. Также, административный штраф в размере 5000 назначен и за чужой документ, удостоверяющий личность. Решение вынес Кингисеппский районный суд.

Спустя день, 23 июня, у Выборга задержали еще одного мужчину-иностранца. Он явно был подготовлен — при себе гражданин имел запасы продуктов, средства гигиены, а также подготовленный маршрут. В ходе разговора, иностранец рассказал, что планировал отбыть в Европейский Союз. Мужчине также назначили штраф и рассказали о возможной ответственности по уголовной статье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за 2020 год свыше 1,5 тысяч иностранцев пытались незаконно проникнуть в страны ЕС через Россию.