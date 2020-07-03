Геннадий Хазанов угодил в больницу

Геннадий Хазанов угодил в больницу
Хазанов отрицает все слухи. Фото: сайт Театра Антона Чехова

Причины ухудшения самочувствия не называются, но врачи якобы настояли на госпитализации.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает «Пятый канал», ссылаясь на собственные источники. Согласно данным, предоставленным анонимами, у руководителя московского Театра эстрады Геннадия Хазанова ухудшилось самочувствие, в связи с чем ему вызывали врачей. Медики якобы настояли на госпитализации и сейчас артист находится в больнице.

При этом «РЕН ТВ» уверяет, что журналистам удалось дозвониться до Геннадия Хазанова, который отрицает все слухи о своем нездоровье. Он назвал новости об этом «бредом».

Напоминаем, что зрителям актер полюбился по ролям в «Кавказской пленнице», «Снежной королеве» и прочих, а также благодаря сатирическим номерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом.

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