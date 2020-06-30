Стало известно о госпитализации Аниты Цой с коронавирусом

О том, как себя чувствует артистка, ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/anitatsoy/

О том, как себя чувствует артистка, ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/anitatsoy/

Информацию подтвердил официальный представитель артистки.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем пишут РИА Новости. Пресс-секретарь певицы Аниты Цой Анна Кружель рассказала о том, что звезда получила положительный результат теста на коронавирус. Сейчас Цой находится в одной из столичных городских больниц с подтвержденным диагнозом. Никаких подробностей более не разглашается, так что непонятно, как себя чувствует артистка.

Кружель подчеркнула, что Цой соблюдала все меры предосторожности и старалась без необходимости не выходить из дома, поэтому они не понимают, где и как она заразилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названо число штаммов коронавируса, выявленных в России. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Максютова, с момента появления первых случаев коронавирусной инфекции российские специалисты выявили больше сотни штаммов коронавируса.