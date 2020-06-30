Названо число штаммов коронавируса, выявленных в России

За время пандемии в России ученые выявили большое количество штаммов коронавирусной инфекции, рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова Максютова, с момента появления первых случаев коронавирусной инфекции российские специалисты выявили больше сотни штаммов коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца». Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили у коронавируса, отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму. По словам ученых, у клеток вируса есть «зловещие» нити, которые протыкают оболочки других клеток и ускоряют заражение. Отметим, что этот вирус вызывает заболевание COVID-19.