Ученые нашли у коронавируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили у вируса SARS-CoV-2, отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму.

Отметим, что вирус SARS-CoV-2 вызывает заболевание COVID-19.

По словам ученых, у клеток вируса есть «зловещие» нити, которые протыкают оболочки других клеток и ускоряют заражение, сообщает Financial Times.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире достигло 10081545 человек, вылечились 5458369, умерли 501298.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью. В случае успешного прохождения всех клинических исследований, препарат может начать защищать россиян уже в ближайшие месяцы.