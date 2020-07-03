Самый старый кот в мире скончался в возрасте 31 года

Мейн-кун проживал со своей хозяйкой в Великобритании.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает газета Daily Mail. В Великобритании скончался самый старый в мире кот по кличке Раббл – ему был 31 год. Хозяйка рассказала, что животное ей подарили на 20-летие и с тех пор она не расставалась с ним. Женщина не помнит, чтобы кот чем-то болел, он всегда чувствовал себя хорошо и не доставлял хлопот. В свой последний день животное ушло из дома и уже не вернулось.

Отмечается, что Рабблу, если переводит возраст с кошачьего на человеческий, было целых 150 лет. Самой старой кошке в мире было 38 лет, когда она умерла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Великобритании скончался самый старый мужчина на планете. Причиной смерти старика стала онкология, передает Yorkshire Post. Боб Уэйтон родился 29 марта 1908 года в городе Кингстон-апон-Халл. Он работал инженером, а затем — учителем. Мужчина создал большую семью — у него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.