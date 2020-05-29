В Великобритании скончался самый старый мужчина на планете

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Однако исследователи подвергают ее возраст сомнению. Фото: pixabay.com

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Однако исследователи подвергают ее возраст сомнению. Фото: pixabay.com

В возрасте 112 лет и 60 дней в Великобритании, графство Гэмпшир, скончался Боб Уэйтон, самый старый мужчина на планете.

Причиной смерти старика стала онкология, передает Yorkshire Post. Боб Уэйтон родился 29 марта 1908 года в городе Кингстон-апон-Халл. Он работал инженером, а затем — учителем. Мужчина создал большую семью — у него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Теперь, после кончины Уэйтона, титул самого старого мужчины в мире получают сразу двое: румынец Думитру Команеску и испанец Сатурнино де ла Фуэнте. Им обоим по 111 лет. Самым старым мужчиной в истории считается житель Японии Дзироэмон Кимура, который, по официальным данным. прожил 116 лет и 54 дня.

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