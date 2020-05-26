Актер Алексей Барабаш едва не умер после двух инсультов

Российский актер Алексей Барабаш рассказал, что несколько лет назад он перенес два инсульта подряд в течение четырех дней.

Артист заявил в эфире программы «Судьба человека», что на восстановление здоровья у него ушло полтора месяца, после чего он смог вернуться к работе. Однако он назвал эти инсульты «самым мощным потрясением» в его жизни.

По его словам, два года назад он проснулся и понял, что не может пошевелить большей частью своего тела. Рядом с ним находилась его возлюбленная которая вызвала бригаду скорой помощи. Сам артист не мог выговорить и слова. Его госпитализировали с инсультом, а через четыре дня Барабаша хватил еще один удар.

«Я был готов к смерти. Я мысленно себя похоронил. Простился с жизнью», — говорит актер.

При этом артист назвал себя «везунчиком», поскольку ему удалось выздороветь несмотря на то, что у него была порвана сонная артерия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что критик Сергей Соседов рассказал о плачевном состоянии Бориса Моисеева после инсульта.