Актер Алексей Барабаш едва не умер после двух инсультов

Актер Алексей Барабаш едва не умер после двух инсультов
Актер Алексей Барабаш. Фото: instagram.com/barabashkino

Российский актер Алексей Барабаш рассказал, что несколько лет назад он перенес два инсульта подряд в течение четырех дней.

Артист заявил в эфире программы «Судьба человека», что на восстановление здоровья у него ушло полтора месяца, после чего он смог вернуться к работе. Однако он назвал эти инсульты «самым мощным потрясением» в его жизни.

По его словам, два года назад он проснулся и понял, что не может пошевелить большей частью своего тела. Рядом с ним находилась его возлюбленная которая вызвала бригаду скорой помощи. Сам артист не мог выговорить и слова. Его госпитализировали с инсультом, а через четыре дня Барабаша хватил еще один удар.

«Я был готов к смерти. Я мысленно себя похоронил. Простился с жизнью», — говорит актер.

При этом артист назвал себя «везунчиком», поскольку ему удалось выздороветь несмотря на то, что у него была порвана сонная артерия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что критик Сергей Соседов рассказал о плачевном состоянии Бориса Моисеева после инсульта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актер алексей барабаш инсульт шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин вышел из себя на совещании по пожарам
Актер Алексей Барабаш едва не умер после двух инсультов
Беглов запустил акцию признания в любви к Петербургу
Артеллеристы ЗВО произведут залпы в честь 317-летия Петербурга
В День города в Петербурге дадут артиллерийские залпы
Беглов: все новые школы должны открыть к 1 сентября
Археологи изучат развалины старых церквей в Ивангороде
Главный врач городской станции скорой помощи: «скорая» в ...