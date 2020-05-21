Критик Сергей Соседов рассказал о плачевном состоянии Бориса Моисеева после инсульта

Критик Сергей Соседов рассказал о плачевном состоянии Бориса Моисеева после инсульта
Борис Моисеев. Фото: Instagram @bmoiseevpro

Уже больше года звезда отечественной поп-сцены, 66-летний Борис Моисеев не показывается на публике. Похоже, певцу все же не удалось оправиться от перенесенного десять лет назад инсульта.

О состоянии артиста рассказал известный критик Сергей Соседов. Он считает, что Моисеев больше не вернется на сцену, и что именно работа довела певца до такого состояния. Критик вспомнил, что Борис был невероятно работоспособным и, вероятно, перестал следить за здоровьем. Это могло сыграть злую шутку с артистом, который в декабре 2010-го госпитализировали с инсультом.

«Хотя никто точно этого не знает, ведь болезнь может сломать любого в любом состоянии и в любое время. Никто не думал, что болезнь вот так свалит Борю», — посетовал Сергей в разговоре с изданием StarHit.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую пенсию получает Борис Моисеев.

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