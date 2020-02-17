Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев получает 55 тысяч рублей. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Он является заслуженным артистом России, так что ему платят больше, чем другим.

Об этом стало известно16 февраля. Обо всем сообщает телеканал НТВ, ссылаясь на директора певца Сергея Гороха. Он заявил, что певец Борис Моисеев получает пенсию в размере 55 тысяч рублей. Из них 30 тысяч рублей – это надбавка за звание. Горох заверил, что Моисееву хватает этих денег, потому что он живет «обычной жизнью нормального человека».

«Тем более, его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно»,

— объяснил директор певца.

Напоминаем, что певец Садальские получает 50 тысяч рублей, а Пугачева и того меньше – 47 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты нашли способ увеличить размер пенсии в России. На отложенной на пять лет пенсии выплаты будут на 30-40% больше, чем при выходе на пенсию в обычном возрасте.

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