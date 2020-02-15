Эксперты нашли способ увеличить размер пенсии в России

Газета также подсчитала, как увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Газета также подсчитала, как увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Размер пенсии можно увеличить, отказавшись от ее оформления после достижения установленного пенсионного возраста.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова на проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, на отложенной на пять лет пенсии выплаты будут на 30-40% больше, чем при выходе на пенсию в обычном возрасте.

При этом эксперт отметил, что в некоторых случаях будет выгоднее выйти на пенсию и продолжить работать, поскольку так человек будет получать страховую пенсию и зарплату.

Газета также подсчитала, как увеличить пенсию до 33-35 тысяч рублей в месяц — для этого выход на пенсию необходимо отложить на 10 лет. Отмечается, что расчеты являются приблизительными и в каждом случае сумма выплат определяется индивидуально.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря ГПП пенсии в России могут вырасти на 30 тысяч.