Благодаря ГПП пенсии в России могут вырасти на 30 тысяч

В рамках системы гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии граждан РФ могут вырасти в среднем на 16,5 тыс. рублей.

По данным экспертов, наибольшую сумму получат пенсионеры Москвы — 32,7 тыс. рублей, и Сахалинской области — 30 тыс. рублей.

Согласно данным исследования компании FinExpertiz, сообщили «Известия», наименьшая прибавка будет у жителей Тувы — 7,8 тыс. рублей, а также Карачаево-Черкесской республики — 9,3 тыс. рублей.

Соответствующие данные получены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6 процентов от дохода в течение 30 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы стали чаще жаловаться на проблемы образования.