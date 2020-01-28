Благодаря ГПП пенсии в России могут вырасти на 30 тысяч

Благодаря ГПП пенсии в России могут вырасти на 30 тысяч
Наибольший размер прибавки к пенсии ожидает жителей Москвы. Фото: pixabay

В рамках системы гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии граждан РФ могут вырасти в среднем на 16,5 тыс. рублей.

По данным экспертов, наибольшую сумму получат пенсионеры Москвы — 32,7 тыс. рублей, и Сахалинской области — 30 тыс. рублей.

Согласно данным исследования компании FinExpertiz, сообщили «Известия», наименьшая прибавка будет у жителей Тувы — 7,8 тыс. рублей, а также Карачаево-Черкесской республики — 9,3 тыс. рублей.

Соответствующие данные получены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6 процентов от дохода в течение 30 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы стали чаще жаловаться на проблемы образования.

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