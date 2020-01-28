Петербуржцы стали чаще жаловаться на проблемы образования

В адрес уполномоченного по правам ребенка в Петербурге в 2019 году поступило 3 тыс. 575 обращений. Люди стали чаще жаловаться на проблемы в сфере образования и реже на нарушение жилищных прав.

Более 27% обращений приходится на сферу образования. Проблемы эти остаются самыми актуальными на протяжении многих лет, сообщили в аппарате омбудсмена Светланы Агапитовой.

Всего поступило 968 жалоб, в 2018 году их было 871. Люди сетуют на нехватку мест в детсадах и первых классах, условия обучения и конфликты в школах.

На втором месте расположились сообщения о нарушении прав ребенка одним из родителей. Уполномоченный получил 825 таких обращений. Годом ранее их было 768. Жалуются в основном на уклонение от алиментов.

Увеличилось количество жалоб на нарушение прав детей в медучреждениях — с 79 до 126, вопросы о применении норм Гаагской конференции — с 8 до 22, нарушение прав детей при прохождении медико-социальной экспертизы — с 11 до 26.

Количество обращений о нарушении жилищных прав напротив сократилось. В 2018 их поступило 510, в 2019 — 653.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах обещают открыть семь школ и детских садов.