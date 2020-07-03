Бутман обвинил Авербуха в его разводе со второй женой

Он считает, что почувствовал себя звездой из-за проекта «Ледниковый период» – это разрушило отношения.

Саксофонист Игорь Бутман рассказал, почему развелся со своей женой Оксаной шесть лет назад. Подробностями он поделился на программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Артист рассказал, что принял участие в шоу «Ледниковый период» и поймал звездную болезнь. После этого у супругов начались большие проблемы в отношениях – они ссорились практически по любому поводу. 18 лет брака завершились разводом в 2014 году – Бутман убежден, что этого бы не произошло, если бы не Илья Авербух.

«Мой брак разрушил Илья Авербух»,

— заявил саксофонист, имея ввиду продюсера шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина развода Асмус и Харламова. Знакомые считают, что Харламов надоел супруге. Также он любит ездить в Сочи играть в казино, что также не устраивало Асмус. Сазыкина отметила, что юморист часто ревновал жену к карьере и проявлял себя домостроевцем.