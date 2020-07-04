Козак: прорыва на переговара «нормандской четверки» не произошло

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров «нормандской четверки» в Берлине.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь. Сегодня состоялся сложный обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями», — приводит его слова ТАСС.

Козак отметил, что много времени понадобилась на уяснение позиции Украины в отношении минских соглашений. По его словам, в последнее время из Киева звучало много разных интерпретаций касательно назначения договоренностей.

Он добавил, что в ходе переговоров удалось приблизиться к принятию мер по прекращению огня. Согласовать детали и принять окончательное решение планируется в телефонном режиме.

Договориться о закреплении особого статуса Донбасса членам «нормандской четверки» не удалось.

Переговоры советников «нормандской четверки» продлились десять часов. Участие в них приняли Дмитрий Козак (Россия), Ян Хеккер (Германия), Эммануэль Бон (Франция) и Андрей Ермак (Украина).