Петербуржцев предупредили о грозах и штормовом ветре

Петербуржцев предупредили о грозах и штормовом ветре
В Петербурге установилась душная погода. Фото: Baltphoto

Жителей Петербурге предупредили об ухудшении погодных условий.

В воскресенье, 5 июля, в городе ожидаются грозы и ливни. Кроме того, по прогнозу город настигнет штормовой ветер, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду.

Петербуржцам следует быть осторожнее и соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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