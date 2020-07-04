Петербуржцев предупредили о грозах и штормовом ветре

Жителей Петербурге предупредили об ухудшении погодных условий.

В воскресенье, 5 июля, в городе ожидаются грозы и ливни. Кроме того, по прогнозу город настигнет штормовой ветер, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду.

Петербуржцам следует быть осторожнее и соблюдать меры предосторожности, по возможности избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.