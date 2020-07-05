В Петербурге в воскресенье снова пройдут грозы и ливни

Неделя закончится непогодой. Дожди пока что остаются в Северной столице.

Сегодня, 5 июля, в городе на Неве пройдут кратковременные дожди. Местами они превратятся в ливни и грозы. Во время грозы ожидаются усиленные порывы ветра. Их порывы могут принять значения в 15-18 метров в секунду. Сам ветер будет юго-западным, южным. Воздух ожидается теплым, а температура вполне комфортной: от 18 до 20 градусов днем. Атмосферное давление незначительно понизится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также, в связи с неблагоприятными погодными условиями, к петербуржцам и гостям города обратилось Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели советуют быть осторожными во время грозы. Очень важно закрыть все окна и свести к минимуму контакты с электрическими приборами. Автомобили не следует парковать рядом с деревьями и рекламными щитами. Также, не следует ходить рядом с хлипкими конструкциями, которые может сдуть сильными порывами ветра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в воскресенье 5 июля ожидаются шторм и ветер.