В Ленобласти в воскресенье 5 июля ожидаются шторм и ветер

В Ленинградской области в воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди и грозы.

Согласно информации регионального управления МЧС России и ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье на территории Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями. Практически во всех районах региона стоит подготовиться к кратковременным дождям, переходящим в ливни и грозы.

Ветер в течение дня будет южным и юго-западным, его скорость составит 7-12 метров в секунду, во время грозы порывы могут увеличить до 15-18 метров в секунду. Ночью температура за окном, в среднем, составит +13…+18 градусов, в некоторых районах может опуститься и вовсе до +10. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завтра также ожидаются порывистый ветер и грозы.