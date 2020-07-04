МЧС предупреждает жителей Петербурга о надвигающихся грозах, ливнях и ветре

МЧС предупреждает жителей Петербурга о надвигающихся грозах, ливнях и ветре
Дожди и грозы, к счастью, обещают быть кратковременными. Фото: Baltphoto

Управление МЧС по Северной столице предупреждает местных жителей о непогоде, которая должна обрушиться на город в воскресенье, 5 июля.

Завтра в некоторых районах Санкт-Петербурга могут пройти ливни и грозы, в это время порывы ветра увеличатся до 15-18 метров в секунду. На период грозы спасатели настоятельно рекомендуют отложить подальше электроприборы, включая телефоны и другие гаджеты, а также избегать нахождения возле окон или электропроводки. Также рекомендуется быть осторожными рядом с шаткими строениями и деревьями.

Ночью температура воздуха опустится до +15…+17 градусов, днем также будет достаточно прохладно, столбик термометра поднимется лишь до +18…+20 градусов Цельсия. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург оказался на орбите нового циклона, которые отвечает за пришедшую в город облачную и дождливую погоду.

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