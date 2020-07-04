Циклон принесет в Петербург дожди

Циклон принесет в Петербург дожди
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербург 4 июля оказался на орбите нового циклона. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет кратковременные дожди.

Погоду в Петербурге сформирует периферия очередного циклона, выходящего на Скандинавию, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Показания термометров вполне комфортны, они практически точно соответствуют климату», — написал он в Facebook.

По словам Леуса, температура воздуха в Петербурге в субботу составит 21-23 градуса по цельсию. Ветер юго-западных направлений разгонится до 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы. В Ленинградской области возможны грозы с порывистым ветром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая половина июля в Петербурге обещает быть дождливой. В отдельные дни возможно усиление ветра. Шторм городу, по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, не грозит.

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