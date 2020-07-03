Первая половина июля в Петербурге будет дождливой, но теплой

Жаркой погоды петербуржцам ждать не стоит.
В ближайшую неделю зонт станет обязательным аксессуаром для местных жителей. Циклоны, идущие на город, принесут дожди. Осадки будут выпадать почти каждый день в течение недели. В некоторые дни ожидается усиление ветра, но штормов, подобных недавним, к счастью, ожидать не стоит. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в интервью Nation News.
Температура будет держаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В какие-то дни возможно потепление до 26 градусов.
Завтра, 4 июля, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди ночью и ближе к концу дня. Ветер будет умеренным. Максимально значение столбика термометра на этот день составит +23 градуса.
В воскресенье, 5 июля, также пройдут кратковременные дожди. Станет чуть прохладнее: воздух прогреется лишь до +21.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург вернется солнечная погода.