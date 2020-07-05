В Берлине станцию метро назовут в честь композитора Глинки

Прошлое название показалось местным жителям расистским.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Транспортная компания BVG решила, что нужно сменить название одной из станций метро. Если раньше она называлась «Моренштрассе», то сейчас ее хотят переименовать в «Улицу Глинки» в честь российского композитора и одной из улиц в городе.

Отмечается, что «Моренштрассе» переводится как «улица Мавров» – это название считают расистским. Компания задумалась о смене после протестов в Европе и Америке в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лана Дель Рей послала всех, кто называет ее расисткой. Она заверила, что все равно любит творчество певиц, несмотря на то, что имеет к ним некоторые претензии. Лана Дель Рей потребовала не называть ее расисткой, потому что