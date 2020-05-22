Лана Дель Рей послала всех, кто называет ее расисткой

Певицу раскритиковали за ее нелюбовь к творчеству темнокожих коллег.

Об этом стало известно 22 мая. Обо всем рассказала сама певица Лана Дель Рей. Она высказала свое мнение о Бейонсе, Никки Минаж и Doja Cat, после чего ее обвинили в расизме. Наконец артистке надоело читать про себя гадости, и она ответила всем и сразу. Она заверила, что все равно любит творчество певиц, несмотря на то, что имеет к ним некоторые претензии. Лана Дель Рей потребовала не называть ее расисткой, потому что это неправда.

В одном из постов она также послала всех хейтеров далеко и надолго. Тем не менее пользователи продолжают писать о том, что певица просто завидует темнокожим коллегам, которые добились большего успеха.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РФС проверили пост Дзюбы на расизм. Артема Дзюбу обвинили в оскорблении темнокожих коллег в «Зенит». Эксперт посоветовал всем футболистам быть осторожнее при публикации разных материалов в социальных сетях.