В РФС проверили пост Дзюбы на расизм

В РФС проверили пост Дзюбы на расизм
Дзюба пошутил над коллегами. Фото: artem.dzyuba/instagram.com

Футболист сравнил игроков «Зенита» с обезьянами из известных советских мультфильмов.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщил офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, пишет ТАСС. Он заявил, что признаков расизма в публикации футболиста Артема Дзюбы обнаружить не удалось. Так, в кадре с обезьянками есть животные с признаками разных национальностей, во-вторых, это кадры из советских мультфильмов, который не несет оскорбительного характера.

Напоминаем, что Артема Дзюбу обвинили в оскорблении темнокожих коллег в «Зенит». Эксперт посоветовал всем футболистам быть осторожнее при публикации разных материалов в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женскую сборную России по волейболу возглавил итальянец, обвиненный в расизме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба зенит расизм рфс
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом
В РФС проверили пост Дзюбы на расизм
ООН призывает страны снять санкции и объединиться
Основатель «Теремка» просит помочь ресторанной отрасли
Под конец дня в Петербурге у еще одного человека нашли коронавирус
Петербуржец заплатит 10 тысяч рублей за пикет с чучелом из мусора
На Испытателей после ДТП упал светофор
Путин примет участие в саммите G20, несмотря на пандемию