В РФС проверили пост Дзюбы на расизм

Футболист сравнил игроков «Зенита» с обезьянами из известных советских мультфильмов.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщил офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин, пишет ТАСС. Он заявил, что признаков расизма в публикации футболиста Артема Дзюбы обнаружить не удалось. Так, в кадре с обезьянками есть животные с признаками разных национальностей, во-вторых, это кадры из советских мультфильмов, который не несет оскорбительного характера.

Напоминаем, что Артема Дзюбу обвинили в оскорблении темнокожих коллег в «Зенит». Эксперт посоветовал всем футболистам быть осторожнее при публикации разных материалов в социальных сетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женскую сборную России по волейболу возглавил итальянец, обвиненный в расизме.