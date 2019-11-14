Женскую сборную России по волейболу возглавил итальянец, обвиненный в расизме

В четверг, 14 ноября, итальянец Серджио Бузато официально занял пост главного тренера российской женской сборной по волейболу.

До официального назначения Бузато являлся исполняющим обязанности главного тренера Вадима Панкова, который оставил должность из-за проблем со здоровьем, как сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Контракт с волейболистом подписан до осени 2020 года, когда окончится летняя Олимпиада в Токио. Напомним, что под руководством итальянского тренера спортсменки национальной сборной заняли третье место на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходили в Японии.

Именно на этом чемпионате после новостей о победе над сборной Южной Кореи Серджио Бузато сделал жест, который вызвал резонанс в обществе: изобразил узкие глаза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Малком и Маммана вскоре вернутся в основной состав «Зенита».