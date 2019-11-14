Малком и Маммана вскоре вернутся в состав «Зенита»

Малком и Маммана вскоре вернутся в состав &#171;Зенита&#187;
Защитник Эммануэль Маммана. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Игроки сине-бело-голубых Малком и Эммануэль Маммана, получившие травмы, восстанавливаются согласно планам медиков. Вскоре футболисты вернутся на поле.

Ожидается, что Малком пополнит основной состав уже к началу зимнего сезона. Возвращение Мамманы отложили до середины весны 2020 года, пишет портал Bobsoccer. Однако это не мешает спортсменам, следуя рекомендациям медиков, совмещать необходимые процедуры и тренировки.

На сегодняшний день оба «зенитовца» проходят лечение на базе петербургского клуба. Бразильцу Малкому провели операцию на бедре заграничные врачи, однако на реабилитацию футболист вернулся в Северную столицу. Аргентинский спортсмен Эммануэль Маммана также провел некоторое время в клинике Испании, где перенес хирургическое вмешательство. В матче с «Уралом» Маммана повредил колено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что информация о планах «Зенита» на полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпе оказалась неверной.

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