Малком и Маммана вскоре вернутся в состав «Зенита»

Игроки сине-бело-голубых Малком и Эммануэль Маммана, получившие травмы, восстанавливаются согласно планам медиков. Вскоре футболисты вернутся на поле.

Ожидается, что Малком пополнит основной состав уже к началу зимнего сезона. Возвращение Мамманы отложили до середины весны 2020 года, пишет портал Bobsoccer. Однако это не мешает спортсменам, следуя рекомендациям медиков, совмещать необходимые процедуры и тренировки.

На сегодняшний день оба «зенитовца» проходят лечение на базе петербургского клуба. Бразильцу Малкому провели операцию на бедре заграничные врачи, однако на реабилитацию футболист вернулся в Северную столицу. Аргентинский спортсмен Эммануэль Маммана также провел некоторое время в клинике Испании, где перенес хирургическое вмешательство. В матче с «Уралом» Маммана повредил колено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что информация о планах «Зенита» на полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпе оказалась неверной.