«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе петербургского футбольного клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

По его словам, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми, сообщает «Чемпионат».

Накануне СМИ сообщили о том, что футболист Густаво Скарпа может присоединиться к петербургскому клубу. «Зенит» хочет подписать полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпа. 25-летним игроком также интересуются «Спортинг» и турецкий клуб. За «Палмейрас» Густаво Скарпе выступает с прошлого года. За это время он принял участие в 33 матчах, в рамках которых забил 10 мячей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» обыграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева.