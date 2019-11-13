«Зенит» опроверг информацию об интересе к полузащитнику Скарпе

Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
Александр Медведев. Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию об интересе петербургского футбольного клуба к полузащитнику «Палмейраса» Густаво Скарпе.

По его словам, это лишь «очередной пример слухов», которые разносятся неосведомленными людьми, сообщает «Чемпионат».

Накануне СМИ сообщили о том, что футболист Густаво Скарпа может присоединиться к петербургскому клубу. «Зенит» хочет подписать полузащитника «Палмейраса» Густаво Скарпа. 25-летним игроком также интересуются «Спортинг» и турецкий клуб. За «Палмейрас» Густаво Скарпе выступает с прошлого года. За это время он принял участие в 33 матчах, в рамках которых забил 10 мячей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» обыграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева.

"Зенит" александр медведев Густаво Скарпе
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