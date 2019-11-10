«Зенит» обыграл «Арсенал» благодаря голу Азмуна

Петербургский «Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура РПЛ.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Единственный гол в матче забил Сердар Азмун. На 63-й минуте матча иранский форвард воспользовался прострелом защитника Караваева.

Матч проходил в Туле на стадионе «Арсенал».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. «Арсенал» находится на седьмом месте с 19 очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет против казанского «Рубина».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».