В Роспотребнадзоре рассказали, существует ли риск распространения бубонной чумы в России

Наиболее опасная форма заболевания - легочная чума. Она может привести к смерти в течение 1-3 дней. Фото: pixabay.com

Наиболее опасная форма заболевания - легочная чума. Она может привести к смерти в течение 1-3 дней. Фото: pixabay.com

В Западной Монголии ранее зафиксировали вспышку чумы. На границе с ней находится Алтайский край. В связи с этим, россияне могли начать беспокоиться о том, что эпидемия может проникнуть и в РФ. Стоит ли переживать по этому поводу объяснил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Сравнивать чуму с коронавирусом смысла нет. Чума — это давно известная болезнь, от которой есть как вакцина, так и лекарства. Даже, если единичные случаи заболевания и будут фиксироваться в стране, угрозы активного распространения нет никакой, потому что медики знаю, как взаимодействовать с бубонной чумой. Об этом сообщают РИА-новости.

В основном, болезнь разносят сурки. И, несмотря на то, что употреблять их в пищу нельзя, некоторые люди игнорируют этот факт. Например, жители Западной Монголии заболели чумой именно после того, как употребили в пищу сырого сурка. Но, стоит отметить, что подхватить заразу можно и просто разделывая тушу зверька.

Всего в Западной Монголии на данный момент заболело трое жителей. Помимо этого, еще один случай зафиксирован у скотовода во Внутренней Монголии на Северном Китае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае у мужчины диагностировали бубонную чуму.