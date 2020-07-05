В Китае у мужчины диагностировали бубонную чуму

Его состояние оценивается как стабильное.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на газету «Синьцзинбао». Мужчина, у которого диагностировали бубонную чуму, является скотоводом и проживает он в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Отмечается, что он недавно бывал в эпидемиологическом очаге, сейчас его госпитализировали в стабильном состоянии.

В связи со случившемся в населенном пункте объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Местных просят не охотиться, а также при обнаружении тревожных симптомов сразу обращаться в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским туристам грозит чума в Монголии. Там из-за болезни погибли уже два человека.