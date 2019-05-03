Российским туристам грозит чума в Монголии

Там из-за болезни погибли уже два человека.

Обо всем стало известно третьего мая. По предварительным данным, вспышка чумы вызвана употреблением необработанного мяса сурка. Очагом заболевания стала провинция Баян-Улгий. Именно там чума унесла жизни двух людей. Они, скорее, съели сырое мясо и внутренние органы сурка. Зверек стал основным возбудителем на территории, так что в Монголии объявлен карантин и принимаются меры.

Сейчас людей, находящихся в стране, не выпускают оттуда, прилететь в Монголию также нельзя. Роспотребнадзор просит россиян, которые сейчас путешествуют в Монголии, быть осторожнее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что туристам могут запретить привозить в Россию колбасу и сыр. Дело в том, что вместе с мясом в страну может приехать африканская чума свиней. Сыр в этом отношении — менее рискованный продукт, но его тоже лучше исключить из списка разрешенных для провоза в Россию «санкционных» продуктов.