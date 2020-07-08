Пассажирка «Лады» погибла в ДТП с Бокситогорском районе

Пассажирка &#171;Лады&#187; погибла в ДТП с Бокситогорском районе
По факту случившегося проводится проверка. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием двух транспортных средств.

Авария случилась в среду, 8 июля, на 348-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога». Дорогу не смогли поделить «Лада» и ВАЗ-21115. Машины ехали в одну сторону, но водитель первого авто решил выполнить поворот, не подав соответствующий сигнал.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате пассажирка «Лады» погибла на месте, а водитель и еще трое пассажиров — мужчина, которому около 40 лет и две женщины 35-40 и 40-45 лет — получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка.

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Пассажирка «Лады» погибла в ДТП с Бокситогорском районе