Супруги попались на краже товаров из гипермаркета на Партизана Германа

Супруги попались на краже товаров из гипермаркета на Партизана Германа
Посетители двух гипермаркетов попались на кражах. Фото: unsplash.com

В двух магазинах Петербурга задержали посетителей, пытавшихся выкрасть товары на более чем 28 тыс. рублей. Хищения были совершены в гипермаркетах на улице Партизана Германа и Шуваловском проспекте.

Вечером 7 июля в магазине на Партизана Германа задержали двух супругов. Мужчина и женщина набрали товары на 16 тыс. 200 рублей и пронесли их через кассовый узел. Попытку кражи заметили сотрудники и нажали на тревожную кнопку.

Аналогичный случай произошел на следующий день в Приморском районе, сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. В гипермаркете на Шуваловском задержали женщину, которая вынесла товары на 11 тыс. 900 рублей и не заплатила.

Все задержанные переданы сотрудникам полиции. Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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