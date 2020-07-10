Волочкова возмутилась из-за слов Борисовой и требует 1 млн рублей

Волочкова возмутилась из-за слов Борисовой и требует 1 млн рублей
Волочкова возмущена из-за публикации в СМИ. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина отправилась в суд, чтобы защитить честь и достоинство.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова обратилась в суд и иском к «Экспресс-газете» и телеведущей Дане Борисовой. Таким образом звезда хочет защитить свои честь и достоинства, которые пострадали из-за неких слов Борисовой, опубликованных изданием. Размер компенсации, ожидает Волочкова, должен составить 1 миллион рублей.

«Исковое заявление Волочковой к «Экспресс-газете» и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля»,

— рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что балерина уже подавала похожий иск, но его не стали рассматривать из-за нарушений в составлении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова обжалует административный протокол за нарушение режима изоляции.

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