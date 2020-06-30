Волочкова обжалует административный протокол за нарушение режима изоляции

Прима балета посетила храм в селе Дивеево, который закрыт на карантин в связи с большим количеством заболевших коронавирусом.

В связи с этим, на Анастасию Волочкову и мужчину, с которым она приехала в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, завели административные дела. Они уже поступили в суд. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области. Балерине и ее спутнику грозит денежный штраф.

Сама Волочкова недоумевает со сложившейся ситуации. Ведь ее никто не останавливал и не предупреждал о введенном карантине. Храм работал, в нем были люди. Балерина смогла побывать со своим шофером в монастыре, зашла на святой источник, и только во время посещения продуктового магазина на них начали составлять протоколы.

Волочкова сообщила, что никаких документов не подписывала, а протоколы она планирует обжаловать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus.