Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus

Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus
Анастасия Волочкова сделала шпагат из люка автомобиля марки Lexus. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата. На этот раз заслуженная артистка РФ и балерина позировала из люка иномарки.

Снимок танцовщица разместила в своем Instagram-аккаунте. Комментарии Волочкова решила закрыть, лишив поклонников обсуждений. Возможно, это связано с тем, что раньше танцовщица часто подвергалась нападкам подписчиков.

Растяжку балерина продемонстрировала в коротком белом платье, стоя в салоне Lexus.

А как вы относитесь к радости, любви и позитиву? — написала Волочкова в соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова продемонстрировала специальное упражнение для тонкой талии. Она провела очередную тренировку на участке своего загородного дома.

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Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus
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