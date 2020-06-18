Волочкова продемонстрировала откровенный шпагат из люка Lexus

Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией нового шпагата. На этот раз заслуженная артистка РФ и балерина позировала из люка иномарки.

Снимок танцовщица разместила в своем Instagram-аккаунте. Комментарии Волочкова решила закрыть, лишив поклонников обсуждений. Возможно, это связано с тем, что раньше танцовщица часто подвергалась нападкам подписчиков.

Растяжку балерина продемонстрировала в коротком белом платье, стоя в салоне Lexus.

А как вы относитесь к радости, любви и позитиву? — написала Волочкова в соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова продемонстрировала специальное упражнение для тонкой талии. Она провела очередную тренировку на участке своего загородного дома.