Волочкова раскрыла секрет тонкой талии

Волочкова раскрыла секрет тонкой талии
Анастасия Волочкова рассказала об эффективном упражнении для тонкой талии. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова поделилась секретом тонкой талии. Бывшая прима-балерина Большого театра продемонстрировала специальное упражнение с обручем.

Даже дома светская львица усердно работает над тонусом и гибкостью тела. Она провела очередную тренировку на участке своего загородного дома.

В своем Instagram-аккаунте балерина показала эффективное упражнение с гимнастическим обручем. Как отметила Волочкова, при регулярном выполнении указанных движений можно добиться осиной талии.

Знаменитость эмоционально реагирует на критику в социальных сетях, поэтому предусмотрительно закрыла комментарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова отправилась на прогулку в одном белье. В руках она держала пушистого кота, которым прикрывала наготу.

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