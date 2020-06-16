Волочкова раскрыла секрет тонкой талии

Анастасия Волочкова поделилась секретом тонкой талии. Бывшая прима-балерина Большого театра продемонстрировала специальное упражнение с обручем.
Даже дома светская львица усердно работает над тонусом и гибкостью тела. Она провела очередную тренировку на участке своего загородного дома.
В своем Instagram-аккаунте балерина показала эффективное упражнение с гимнастическим обручем. Как отметила Волочкова, при регулярном выполнении указанных движений можно добиться осиной талии.
Знаменитость эмоционально реагирует на критику в социальных сетях, поэтому предусмотрительно закрыла комментарии.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова отправилась на прогулку в одном белье. В руках она держала пушистого кота, которым прикрывала наготу.