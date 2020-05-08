Волочкова отправилась на прогулку в одном белье

Балерина прикрыла наготу пушистым котом.

Об этом стало известно 8 мая. Видеозапись балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она показала, как прогуливается во время режима самоизоляции. На ролике звезда в одном белье стоит на улице. В руках она держит пушистого кота, которым прикрывает наготу.

«В любую непогоду цветы и приятные сюрпризы всегда радость!»

— написала она в посте.

Волочковой все равно на дождь и на коронавирус – она отлично проводит время в своем загородном доме. Он также рассказала, откуда у нее взялся букет: ей его подарили после спектакля, который был еще перед пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь. Каждый день балерины начинается с ледяной купели. После процедур Волочкова направляется в балетный зал, где занимается репетициями. По ее словам, самоизоляция может нести и положительные моменты.