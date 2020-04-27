Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь

Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина не внесла никаких изменений в распорядок своих дней.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не унывает из-за введенных ограничительных мер по коронавирусу. Она по-прежнему занимается физическими нагрузками, правильно питается и хорошо проводит время. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Каждый день балерины начинается с ледяной купели. После процедур Волочкова направляется в балетный зал, где занимается репетициями. По ее словам, самоизоляция может нести и положительные моменты. Свободное время можно провести с пользой. К примеру, продолжать заниматься различными проектами и работой можно и онлайн, благо это позволяют делать последние технологии.

Волочкова считает, что в сложившейся ситуации граждане должны оставаться людьми, а не впадать в панику. Рано или поздно все завершится, а мир вернется к прежней жизни.

Также, балерина пообещала представить в Северной столице после окончания карантина свою постановку «Балерина в зазеркалье цирка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова «кайфует» на карантине.

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