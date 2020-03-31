Анастасия Волочкова «кайфует» на карантине

Балерина показала свой шикарный дом и рассказала, как проводит время во время пандемии.

Об этом стало известно 30 марта. Новостями балерина Анастасия Волочкова делится в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию, сделанную во дворе особняка в Подмосковье. На артистке нет штанов, она греется у костра и ждет порцию шашлыка. Судя по всему, Волочкова наслаждается прекрасной погодой, отдыхом и возможностью побыть наедине со своим таинственным возлюбленным. Такую обстановку балерина назвала «кайфовой» – видимо, ее не печалят коронавирус и все вводимые меры.

В одном из постов танцовщица также рассказала о своих скитаниях из одного жилища в другое. Сейчас Волочкова живет в просторном доме и не знает бед.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, как противостоит коронавирусу. Артистка назвала свое средство от болезни.