Волочкова рассказала, как противостоит коронавирусу

Артистка назвала свое средство от болезни.

Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию из купели и заявила, что холодная вода и лед помогают ей закаляться и быть здоровее. Артистка заявляет, что мороз позволит ей противостоять не только коронавируса, но и безумным и безрассудным людям.

«В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно»,

— объяснила Волочкова.

При этом балерина закрыла комментарии и не дала подписчикам возможности высказаться по этому поводу.

Ранее в gazeta.spb.ru cообщалось, что Волочкова выложила видео с сухим льдом и напугала подписчиков. Его использовали при подаче изысканных блюд.