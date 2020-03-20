Волочкова рассказала, как противостоит коронавирусу

Волочкова рассказала, как противостоит коронавирусу
Анастасия Волочкова. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Артистка назвала свое средство от болезни.

Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию из купели и заявила, что холодная вода и лед помогают ей закаляться и быть здоровее. Артистка заявляет, что мороз позволит ей противостоять не только коронавируса, но и безумным и безрассудным людям.

«В моей купели лед замерзает естественным образом. Особенно, когда морозно»,

— объяснила Волочкова.

При этом балерина закрыла комментарии и не дала подписчикам возможности высказаться по этому поводу.

Ранее в gazeta.spb.ru cообщалось, что Волочкова выложила видео с сухим льдом и напугала подписчиков. Его использовали при подаче изысканных блюд.

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