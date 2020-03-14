Волочкова выложила видео с сухим льдом и напугала подписчиков

Его использовали при подаче изысканных блюд.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем балерина Анастасия Волочкова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила видео, на котором ей подают блюда с сухим льдом. Пользователи испугались, увидев туманчик, и начали спрашивать у артистки, как она себя чувствует. Другие же поинтересовались, вкусно ли ей было. Пока что Волочкова не комментировала свое самочувствие, но вряд ли есть поводы для беспокойства.

Напоминаем, что паника при виде сухого льда началась после инцидента на дне рождении блогера Екатерины Диденко. Из-за высыпанного в бассейн сухого льда погибли три человека – в том числе супруг именинницы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Госдуме предложили установить новые правила продажи сухого льда. В частности, предлагается обязать производителей продукции наносить на 50% площади упаковки информацию с предупреждением о возможной угрозе жизни и здоровью.