В Госдуме предложили установить новые правила продажи сухого льда

Депутат Госдумы Иван Сухарев после трагического инцидента в банном клубе Москвы предложил ввести новые правила продажи сухого льда.

Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение.

В частности, предлагается обязать производителей продукции наносить на 50% площади упаковки информацию с предупреждением о возможной угрозе жизни и здоровью, сообщает RT.

В дополнение к упаковке с этим веществом также можно прилагать бланк с указанием негативных последствий его использования в определенных условиях.

Страшное происшествие произошло 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать. Произошла химическая реакция и сильное дымообразование. В результате все закончилось трагедией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.