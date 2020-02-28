На дне рождения блогера Екатерины Диденко погибли два человека

Они получили ожоги от сухого льда – травмы оказались серьезными.

Об этом стало известно сегодня, 29 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса. Как именно это произошло выяснить пока не удалось. Девушка записала видеообращение, в котором заявила, что она жива и сейчас находится под дверями реанимации. В палате лежит ее супруг, о состоянии которого Диденко ничего не знает.

«Кто умер, я не знаю»,

— заявила блогер.

В комментариях под постами подписчики интересуются, что же случилось и просят рассказать подробности. Напоминаем, что в эту пятницу девушке исполнилось 29 лет. На ее блог подписаны более миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученица умерла на перемене в школе Зеленограда.