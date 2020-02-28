Ученица умерла на перемене в школе Зеленограда

В Подмосковье скончалась школьница, которой внезапно поплохело во время перемены. Медикам не удалось спасти 13-летнюю девочку.

Как сообщает 5-tv.ru, все произошло днем в пятницу, 28 февраля, в одной из школ Зеленограда. Ученица почувствовала недомогание, начала хрипеть и задыхаться. Ее быстро отвели в медкабинет, а уже через несколько минут в школу приехала скорая помощь. Несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась. По данным издания, она чем-то болела. Согласно информации РЕН ТВ, школьница могла умереть от острой сердечной недостаточности.

Правоохранительные органы начали разбираться в обстоятельства произошедшего, место происшествия осматривают.

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