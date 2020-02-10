В Волхове на уроке физкультуры умер студент

В Волхове на уроке физкультуры умер студент
Парень умер во время занятий спортом. Фото: pixabay

Пока что точные причины его кончины не называются. Сотрудники правоохранительных органов выясняются обстоятельства инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области. Все случилось в Волховском колледже транспортного строительства. Один из учащихся пришел на занятия по физкультуре, когда ему вдруг стало плохо. Парень скончался прямо во время пары – его жизнь не успели спасти.

На место тут же прибыли следователи, которые пока не называют причины инцидента. Все детали только предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчина умер на беговой дорожке. Тело направили в морг для установления точных причин смерти.

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