В Колтушах появится комиссия по ЧС для принятия решения по незаконной свалке

Предположительно, участок будет изъят через суд. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора. Фото: lentv24.ru

Предположительно, участок будет изъят через суд. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора. Фото: lentv24.ru

В пятницу, 10 июля, на месте огромной нелегальной свалки в Колтушах специалисты возьмут пробы грунта, воды и воздуха.

Сегодня незаконную свалку в Колтушах посетила инспекция, возглавляемая губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Мобильные лаборатории взяли пробы грунта, воды и воздуха, чтобы определить ущерб, нанесенный окружающей среде. После получения результатов экспертизы для разбирательства будет собрана комиссия по чрезвычайной ситуации.

Члены комиссии будут обсуждать результаты работы по ликвидации свалки, а также вопрос снятия режима ЧС. Его могут снять в случае положительной динамики, которую продемонстрируют пробы. Тогда власти перейдут к разбирательствам с собственником участка, который уже стал фигурантом уголовного дела, сообщает «ЛенТВ 24«. Владельца обяжут возместить расходы на ликвидацию свалки и штраф за ущерб, нанесенный экологии. Нарушения оцениваются в 286 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге под свалкой нашли старинное кладбище.