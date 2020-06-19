Археологи нашли старинную часовню под свалкой в Петербурге

Специалисты нашли предполагаемый вход и бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов. Фото: spbu.ru

Специалисты нашли предполагаемый вход и бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов. Фото: spbu.ru

Петербургские археологии из СПбГУ раскопали фундамент старинной часовни на свалке, где ранее было Митрофаньевское кладбище.

Как рассказали в пресс-службе СПбГУ, фундамент часовни странника Александра Крайнева скрывался под слоем мусора и земли высотой в два метра. При поисках археологи ориентировались на аэрофотоснимки времен ВОВ, поскольку официальных документов по кладбищу практически не было.

Руководитель раскопок, археолог Елена Михайлова заявила, что там были найдены фрагмент основания стены, который, скорее всего, относится к часовне. Также специалисты нашли предполагаемый вход и бетонные отливки, на которых устанавливались решетки соседних склепов.

Сейчас приход храма Митрофана Воронежского размышляет над восстановлением часовни.

Странник Александр Крайнев, над могилой которого была возведена часовня, занимался тем, что ходил по стране и собирал деньги на восстановление церквей. Стоит отметить, что полтора столетия назад жители Петербурга почитали юродивого почти так же, как и Ксению Блаженную. До революции его хотели канонизировать, но не успели.

Часовню разобрали после войны, а после 1950-х годов Митрофаньевское кладбище превратили в промзону и свалку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи изучат развалины старых церквей в Ивангороде.