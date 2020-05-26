Археологи изучат развалины старых церквей в Ивангороде

В Ивангороде археологи проведут раскопки на местах разрушенных церквей, заявил глава комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой.

В этом году власти решили благоустроить территорию на Кингисеппском шоссе. Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Онлайн47».

Власти Ивангорода разработали проект благоустройства площади, где в начале XX века находились две церкви, которые пострадали в годы войны, а после были разрушены. Однако их фундаменты по-прежнему находятся в земле.

По словам главы комитета, эти церкви не находятся на учете как памятники архитектуры или объекты культурного наследия, потому администрация не обращалась в комитет за согласованием проекта.

Однако в ведомстве все же решили провести археологические раскопки — все работы по благоустройству будут проходить под надзором археологов.

«На сегодня у нас нет информации об этих объектах, сохранились лишь довоенные фотографии. Возможно, они были уничтожены во время войны полностью», — заявил Владимир Цой.

Он добавил, что «необходимые знания» будут получены во время археологической разведки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти хотят уничтожить древний археологический комплекс.