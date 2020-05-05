В Ленобласти хотят уничтожить древний археологический комплекс

В Приозерском районе Ленинградской области под угрозой исчезновения оказался комплекс археологических объектов на берегу озера Суходольское, неподалеку от села Ольховка.

Причиной тому — собственник участка, который намерен застроить исторически важную территорию элитными частными домами. Об этом во вторник, 4 мая, пишет портал «Online47». Сейчас на месте объектов археологического наследия ведутся строительные работы.

Это запрещено на законодательном уровне, о чем упомянул глава регионального комитета по культуре, Владимир Цой. Он подчеркнул, что стройку рядом с исторически значимым участком необходимо остановить. Отметим, что ученые обнаружили возле села Ольховка поселения VIII-XIV веков, а также захоронения предметы быта и следы ритуальных обрядов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи Петербурга передали Туркменистану 3D-копию уникального объекта.