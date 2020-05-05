В Ленобласти хотят уничтожить древний археологический комплекс

В Ленобласти хотят уничтожить древний археологический комплекс
На территории Петербурга и Ленинградской области совершено множество важнейших археологических находок. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В Приозерском районе Ленинградской области под угрозой исчезновения оказался комплекс археологических объектов на берегу озера Суходольское, неподалеку от села Ольховка.

Причиной тому — собственник участка, который намерен застроить исторически важную территорию элитными частными домами. Об этом во вторник, 4 мая, пишет портал «Online47». Сейчас на месте объектов археологического наследия ведутся строительные работы.

Это запрещено на законодательном уровне, о чем упомянул глава регионального комитета по культуре, Владимир Цой. Он подчеркнул, что стройку рядом с исторически значимым участком необходимо остановить. Отметим, что ученые обнаружили возле села Ольховка поселения VIII-XIV веков, а также захоронения предметы быта и следы ритуальных обрядов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что археологи Петербурга передали Туркменистану 3D-копию уникального объекта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
археология ленобласть Приозерский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не хватает доноров плазмы для лечения коронавируса
Франция продлевает карантинные меры на два месяца
Президент Венесуэлы сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
В Ленобласти заметили стаю редчайших тундровых лебедей
В Хельсинки построили подземный госпиталь для больных коронавирусом
В Ленобласти хотят уничтожить древний археологический комплекс
Внучка ограбила собственную бабушку на 1,1 млн рублей
Снова снижение: в России выявили 10 тысяч новых заражений COVID-19